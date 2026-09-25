У ЄС сподіваються розблокувати 6,6 млрд євро з Фонду миру 28 вересня

Під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у понеділок, 28 вересня, може бути прийняте остаточне рішення щодо розблокування 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру (European Peace Facility), щоб використати принаймні частину коштів на користь України.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, обізнаний з перебігом перемовин.

Міністри оборони ЄС можуть прийняти остаточне рішення щодо 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру 28 вересня.

"Ми сподіваємося, що в понеділок матимемо остаточну угоду всіх держав-членів щодо 6,6 млрд з Європейського фонду миру – і відверто кажучи, для цього й проводяться засідання міністрів. Це спосіб допомогти завершити обговорення, які іноді бувають складними", – заявив високопосадовець "ЄвроПравді".

Він нагадав, що дебати щодо 6,6 млрд євро з Європейського фонду є досить тривалими.

"Це переважно врегулювання минулих витрат, але воно також включатиме нові кошти для України. Також деякі держави-члени зазначили, що після врегулювання цього питання вони перенаправлять отримані ними кошти в Україну", – додав співрозмовник "ЄвроПравди".

Як повідомляла "Європейська правда", висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що працює з урядами держав-членів Євросоюзу над виділенням Україні ще 1 млрд євро на військові потреби з Європейського фонду миру.

Нагадаємо, Німеччина раніше заявила, що 6,6 млрд євро з Фонду миру, розблоковані Угорщиною, мають бути повністю передані Україні – але не усі держави ЄС це підтримують.

Раніше стало відомо, що Угорщина знімає вето з 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру і міністри оборони ЄС вже обговорили, як їх можна використати на користь України.