Зеленский в беседе с Трампом поднимал вопрос санкций по "закону Грэма"

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время разговора со своим американским визави Дональдом Трампом он поднимал вопрос о применении "закона Грэма", который касается санкций против России и "карательных пошлин" против покупателей российских энергоносителей.

Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ, пишет "Европейская правда".

Зеленского спросили, какой после его частной беседы с Трампом должна быть "красная линия" для американского президента, после которой он введет санкции против РФ.

Украинский президент в ответ на это отметил, что в США у него были встречи с сенаторами и конгрессменами. Он подчеркнул, что это сильные санкции и сейчас они находятся в руках президента США.

"Он может использовать этот инструмент для давления на Российскую Федерацию. Мы поднимали этот вопрос во время нашего разговора. Президент Трамп даже публично заявил – вы это слышали – что, по его мнению, Украина и Россия хотят завершения этой войны", – сказал Зеленский.

По словам президента, Трамп услышал от него, что глава Кремля Владимир Путин не спешит с окончанием войны, "по крайней мере, он не подает соответствующих сигналов".

"И поэтому санкционная политика должна усиливаться для того, чтобы приблизить возможность дипломатического завершения войны. И была вся команда Трампа, мы все обсуждали это в деталях, был Бессент (министр финансов США Скотт Бессент. – Ред.), который как раз отвечает за соответствующую санкционную политику в Соединенных Штатах Америки", – добавил он.

Трамп ранее заявил, что обсудит "закон Грэма", который, в частности, касается санкций против России и "карательных пошлин" против покупателей российских энергоносителей, с китайским лидером Си Цзиньпином.

Также сообщалось, что американские сенаторы-демократы, являющиеся членами комитета Сената по международным отношениям, выступили с совместным заявлением по поводу встречи Трампа с китайским лидером в Вашингтоне, в котором, среди прочего, призвали Трампа применить "закон Грэма".