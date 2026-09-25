Зеленский: Трамп дал окончательное согласие по лицензиям на Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что с президентом США согласовано производство перехватчиков для систем ПВО Patriot.
Об этом он заявил в ходе онлайн-беседы с журналистами, сообщает "Европейская правда".
Зеленский утверждает, что американская сторона дала "окончательное" политическое согласие на это.
"Есть конкретные договоренности. Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что, да, я принял окончательное решение, лицензии на производство ракет Patriot Украина получит", – заявил он.
Впрочем, украинский лидер не привёл никаких подробностей – в частности, не стал говорить, идёт ли речь о лицензиях на антибаллистические перехватчики PAC-3 или о более старой модели PAC-2.
Ранее Зеленский сообщил о договорённости о ракетах для системы Patriot для Украины.
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