Авіакомпанія Finnair тренує пілотів з урахуванням збоїв у роботі GPS

Фінська авіакомпанія Finnair адаптувала програми підготовки пілотів та свої операційні процеси до роботи в умовах щоденних перешкод у роботі GPS у Балтійському регіоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Reuters розповів гендиректор авіакомпанії Туркка Куусісто.

Проблема збоїв в роботі GPS набуває дедалі більшого масштабу з початком російського повномасштабного вторгнення в Україну. Європейські авіакомпанії, що здійснюють польоти поблизу східного флангу НАТО, стикаються із подібними проблемами.

"Наші пілоти насамперед навчаються працювати в повітряному просторі, де ми стикаємося з перешкодами GPS, оскільки це повсякденна проблема", – сказав Куусісто.

Цього року рівень перешкод у Балтійському регіоні різко посилився. Польський Інститут зв’язку повідомив у серпні, що сигнали GPS та інших систем супутникової навігації вздовж польського узбережжя Балтійського моря порушувалися майже щодня протягом літа.

У 2024 році Finnair була змушена призупинити польоти до Тарту на сході Естонії приблизно на місяць після того, як перешкоди в роботі GPS у цьому районі не дозволили її літакам виконати безпечний захід на посадку.

Хоча сучасні літаки можуть продовжувати безпечну експлуатацію, використовуючи кілька резервних навігаційних систем, Куусісто зазначив, що масштаби перешкод помітно розширилися після вторгнення Росії в Україну, особливо над Балтійським морем.

"Коли я розмовляв з деякими генеральними директорами, які не так активно працюють у Європі, вони зазначили, що в Північній Америці чи Австралії з цим не стикаються, – сказав Куусісто.

За його словами, його співрозмовники "трохи здивовані тим, що це щоденна проблема".

"Але коли дізнаються, що ми також можемо виконувати польоти і що наші пілоти пройшли відповідну підготовку, вони насправді виявляють великий інтерес", – додав Куусісто.

Нагадаємо, у Данії за цей рік фіксували рекордні перебої з сигналом GPS в районі острова Борнгольм.

У травні Фінляндія попереджала про часті перебої з GPS в районі Аландських островів.

Швеція заявила про різке збільшення у 2025 році перешкод для GPS над Балтійським морем, що вплинуло на цивільну авіацію.