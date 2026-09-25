Авиакомпания Finnair тренирует пилотов с учетом сбоев в работе GPS

Финская авиакомпания Finnair адаптировала программы подготовки пилотов и свои операционные процессы к работе в условиях ежедневных сбоев в работе GPS в Балтийском регионе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Reuters рассказал генеральный директор авиакомпании Туркка Куусисто.

Проблема сбоев в работе GPS приобретает все большие масштабы с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Европейские авиакомпании, осуществляющие полёты вблизи восточного фланга НАТО, сталкиваются с подобными проблемами.

"Наши пилоты в первую очередь обучаются работе в воздушном пространстве, где мы сталкиваемся с помехами GPS, поскольку это повседневная проблема", – сказал Куусисто.

В этом году уровень помех в Балтийском регионе резко усилился. Польский Институт связи сообщил в августе, что сигналы GPS и других систем спутниковой навигации вдоль польского побережья Балтийского моря нарушались почти ежедневно в течение лета.

В 2024 году Finnair была вынуждена приостановить полёты в Тарту на востоке Эстонии примерно на месяц после того, как помехи в работе GPS в этом районе не позволили её самолётам выполнить безопасный заход на посадку.

Хотя современные самолеты могут продолжать безопасную эксплуатацию, используя несколько резервных навигационных систем, Куусисто отметил, что масштабы помех заметно расширились после вторжения России в Украину, особенно над Балтийским морем.

"Когда я разговаривал с некоторыми генеральными директорами, которые не так активно работают в Европе, они отметили, что в Северной Америке или Австралии с этим не сталкиваются, – сказал Куусисто.

По его словам, его собеседники "немного удивлены тем, что это повседневная проблема".

"Но когда узнают, что мы также можем выполнять полёты и что наши пилоты прошли соответствующую подготовку, они на самом деле проявляют большой интерес", – добавил Куусисто.

Напомним, в Дании в этом году фиксировались рекордные перебои с сигналом GPS в районе острова Борнхольм.

В мае Финляндия предупреждала о частых перебоях с GPS в районе Аландских островов.

Швеция заявила о резком увеличении в 2025 году помех для GPS над Балтийским морем, что повлияло на гражданскую авиацию.