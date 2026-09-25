В Італії заарештували 14 підлітків, яких підозрюють у підготовці терактів

В Італії заарештували 14 підлітків та трьох дорослих, яких підозрюють у підтримці неонацизму та плануванні терактів по країні.

Про це інформує Corriere della serra, пише "Європейська правда".

Підозрювані входили до груп "Новий європейський порядок" та "Італійський фашистський фронт", де у чатах обговорювали нацистську пропаганду, поширювали відео з масовими вбивствами та інструкції з виготовлення потенційно смертоносних вибухових пристроїв.

Також у листуванні підозрювані ділилися посібниками з виготовлення саморобних вибухових пристроїв, інструкціями щодо підвищення їхньої летальності та вказівками щодо використання холодної та вогнепальної зброї.

Підозрювані мешкали в різних регіонах Італії. Їм інкримінують підбурювання до злочинів, пропаганду та підбурювання на ґрунті расової, етнічної та релігійної дискримінації, а також підготовку до діяльності з терористичною метою.

У результаті обшуків поліція вилучила ножі та іншу холодну зброю, прапори та предмети з нацистською символікою, а також телефони, комп’ютери та інші пристрої, які, на думку слідчих, використовувалися для поширення пропагандистських матеріалів.

Раніше у Британії заарештували підозрюваних у можливій підготовці теракту проти єврейської громади. А у Латвії розпочали провадження через погрози теракту з боку прокремлівської групи.