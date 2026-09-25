У Литві розпочались масштабні мобілізаційні навчання

У п’ятницю Литва розпочала свої найбільші щорічні національні мобілізаційні навчання "Vyčio skliautas 2026" ("Купол Вітіса 2026"), метою яких є перевірка того, як країна реагуватиме на погіршення ситуації з безпекою та перехід до режиму мобілізації в умовах війни.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Навчання, які триватимуть до 3 жовтня, поєднують теоретичні сценарії з практичними завданнями, у яких беруть участь близько 3 тисяч державних службовців, посадовців, представників муніципалітетів та державних установ, підприємств і неурядових організацій, а також близько тисячі волонтерів.

Вигаданий сценарій ґрунтується на сучасних загрозах безпеці та передбачає порушення роботи енергетичних і комунікаційних систем, прийом союзних військ, забезпечення безперебійного функціонування критично важливих служб та підтримку діяльності уряду в надзвичайних умовах.

Голова Національного центру управління кризовими ситуаціями Литви Вільмантас Віткаускас зазначив, що навчання перевірять безперебійність державного управління та те, як державні органи приймають рішення й визначають їх пріоритетність в умовах тиску.

29 вересня та 3 жовтня стануть двома ключовими днями навчань. 29 вересня влада перевірить системи оповіщення населення, зокрема сирени, надсилання екстрених повідомлень на мобільні телефони та додаток з підготовки до надзвичайних ситуацій LT72.

Навчання також включатимуть евакуаційні тренування за участю мешканців Вільнюса та муніципалітетів поблизу білоруського кордону за сценарієм, що передбачає потенційне військове вторгнення з Білорусі.

У Лаздійському районі Литовський союз стрільців проведе паралельні навчання "Tvirtas dzūkas 2026", спрямовані на захист критичної інфраструктури, підтримку місцевої влади та підтримання громадського порядку. Учасники також проведуть навчання з спостереження, розвідки, виявлення цілей та евакуації постраждалих.

Віткаускас зазначив, що польські посадовці спостерігатимуть за навчаннями в рамках компонента міжнародного співробітництва.

Повідомляли, що з 25 вересня польський уряд почне розповсюджувати інструкції щодо реагування на повітряні атаки, де пояснюються основні правила пошуку безпечного місця – як на вулиці, так і в будівлі – під час загроз з повітря.

А 17 вересня Збройні сили Литви розпочали навчання з національної оборони "Грім Перкунаса 2026" для перевірки готовності армії та державних відомств до переходу від мирного часу до кризового та воєнного стану.