Прем’єр Молдови вважає малоймовірним вторгнення Росії

Молдовський прем'єр-міністр Василе Тофан заявив, що влада "вважає воєнне вторгнення Росії до Молдови найближчим часом малоймовірним".

Заяву очільника уряду Молдови наводить NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

При цьому, за його словами, "Росія намагається перевірити реакцію країн НАТО", зокрема "за допомогою дронів, які пролітають через Молдову в напрямку Румунії".

"Ми не вважаємо, що така атака є неминучою найближчим часом", – сказав прем’єр.

Відповідаючи на запитання про те, що Росія може готувати напад на інші європейські країни, Тофан заявив, що Москва "промацує" країни НАТО.

"Велика кількість дронів перетинає територію Молдови й прямує в бік Румунії. Ми бачимо подібні атаки й у Польщі. Тому я вважаю, що Росія промацує реакцію. При цьому ми не вважаємо, що Молдові зараз загрожує безпосередня небезпека", – сказав він.

Говорячи про дрони, Тофан повідомив, що їх кількість "значно зросла". За його словами, у серпні через Молдову пролетіло більше дронів, ніж за весь 2025 рік.

Нещодавно прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

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