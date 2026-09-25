У Чехії вимагають голосування за вотум недовіри уряду Бабіша

Чеські опозиційні партії ініціювали голосування щодо висловлення недовіри уряду на чолі з Андреєм Бабішем через запланований бюджет на наступний рік.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Опозиційні партії зібрали підписи всіх своїх депутатів, щоб вимагати скликання позачергового засідання нижньої палати парламенту.

Однак коаліція прем’єр-міністра Андрея Бабіша має достатню кількість місць у парламенті, щоб унеможливити його відставку. Тристоронній альянс Бабіша контролює 108 місць у палаті, що налічує 200 депутатів.

Цього тижня кабінет Бабіша скоротив запланований дефіцит до 386 млрд крон ($18 млрд) з раніше запропонованих 389 млрд крон.

Уряд обґрунтовує більший бюджетний дефіцит тим, що він необхідний для інвестицій та економічного зростання, а також для збільшення видатків на інфраструктуру, охорону здоров’я та оборону.

Бабіш неодноразово стверджував, що Чехія може дозволити собі послабити традиційну бюджетну дисципліну, оскільки її порівняно низький рівень боргу дає простір для збільшення видатків.

Спікер парламенту Томіо Окамура повинен скликати засідання у найближчий можливий термін, отже, дебати очікуються наступного тижня.

Лідери опозиції також заявили, що порушать питання про потенційний невирішений конфлікт інтересів Бабіша щодо сільськогосподарських фондів. Прем’єр-міністр своєю чергою запевняє, що конфлікт вже вирішений.

У травні стало відомо, що Європейська комісія вимагає від Праги окремого письмового підтвердження під кожною заявкою на виплату субсидій від ЄС про те, що ці гроші не потраплять до компаній, пов'язаних із главою уряду Андреєм Бабішем.