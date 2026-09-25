Источник: 28 сентября в ЕС обсудят, кто уступит Украине свою очередь на PAC-3

Министры обороны государств-членов Европейского Союза в понедельник, 28 сентября, в Брюсселе обсудят потребности Украины в ракетах-перехватчиках для систем Patriot, в частности, возможность того, чтобы государства-члены уступили Украине свою очередь на закупки у американского производителя Lockheed Martin.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, знакомый с повесткой дня обсуждений министров обороны ЕС.

28 сентября ЕС проведет обсуждение по вопросу обеспечения Украины перехватчиками для Patriot.

Страны-члены ЕС понимают, что Украине нужны перехватчики "как можно скорее", рассказал собеседник "ЕвроПравды".

Он сообщил, что часть ракет для Patriot будет предоставлена непосредственно Соединенными Штатами в рамках механизма PURL.

"Еще часть может быть предоставлена, если государства согласятся обменять свои заказы с Украиной", – рассказал высокопоставленный чиновник. Он подчеркнул, что Совет ЕС на уровне министров обороны 28 сентября "станет еще одной возможностью оказать давление на государства-члены в этом направлении".

Обновлено 13:55 По информации другого источника "Европейской правды" в евроинститутах, обсуждается также возможность того, что одно из государств-членов ЕС передаст Украине уже имеющиеся у него перехватчики для Patriot, а Украина использует средства из 90-млрд кредита на заказ такого же количества ракет для этого государства у производителя в США. По данным "Европейской правды", таким государством может стать Испания или Греция.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США принял окончательное решение, и Украина получит лицензии на производство перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Ранее Зеленский сообщил о договоренности о пакете ракет для Patriot с одним из государств, название которого не разглашается.

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