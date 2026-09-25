В Естонії заявляють про зростання рівня нелегальної міграції

Естонія продовжує ротацію прикордонників на кордоні з Латвією та Білоруссю через зростання кількості нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро зазначив, що за останній тиждень були затримані понад 40 людей, підозрюваних у нелегальному перебуванні в Естонії. Тож ротацію естонських прикордонників у Латвії продовжують, до якого періоду – поки невідомо.

"В основному ми намагаємося забезпечити охорону кордону до настання холодів. Зазвичай, коли опускаються морози, нелегалам стає не дуже комфортно ховатися в білоруських лісах, і з ними там стає важче впоратися", – сказав Таро.

За словами Таро, нелегальні мігранти потрапляють до країни хвилями. І, скоріш за все, це відбувається організовано.

"Найімовірніше, їх збирають у лісових таборах у Білорусі, а потім відправляють через кордон групами, а не поодинці. Білорусь, ймовірно, вважає це ефективнішим – якщо вони організовують, наприклад, масовий перехід через тунель або через огорожу, то зазвичай це великі групи, а не одна-дві людини. Одна-дві людини означали б випадкову нелегальну міграцію", – пояснив Таро.

Естонія також звернулася до Фінляндії за допомогою у боротьбі з нелегальними мігрантами. Таро зазначив, що хоча спочатку планувалося розмістити фінських прикордонників в аеропорту та порту, згодом співпрацю розширили.

Нагадаємо, міністерство юстиції Латвії пропонує значно посилити передбачені Кримінальним кодексом покарання за організацію незаконної міграції.

Перед тим у Латвії затримали 28 осіб, які незаконно перетнули державний кордон через викопаний підземний тунель з Білорусі.