В Эстонии сообщают о росте уровня нелегальной миграции

Эстония продолжает ротацию пограничников на границе с Латвией и Беларусью из-за роста числа нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро отметил, что за последнюю неделю были задержаны более 40 человек, подозреваемых в нелегальном пребывании в Эстонии. Поэтому эстонцы продолжают ротацию пограничников в Латвии, до какого срока – пока неизвестно.

"В основном мы стараемся обеспечить охрану границы до наступления холодов. Обычно, когда наступают морозы, нелегалам становится не очень комфортно прятаться в белорусских лесах, и с ними там становится сложнее справиться", – сказал Таро.

По словам Таро, нелегальные мигранты попадают в страну волнами. И, скорее всего, это происходит организованно.

"Скорее всего, их собирают в лесных лагерях в Беларуси, а затем отправляют через границу группами, а не поодиночке. Беларусь, вероятно, считает это более эффективным – если они организуют, например, массовый переход через туннель или через ограждение, то обычно это большие группы, а не один-два человека. Один-два человека означали бы случайную нелегальную миграцию", – пояснил Таро.

Эстония также обратилась к Финляндии за помощью в борьбе с нелегальными мигрантами. Таро отметил, что хотя изначально планировалось разместить финских пограничников в аэропорту и порту, впоследствии сотрудничество расширили.

Напомним, министерство юстиции Латвии предлагает значительно ужесточить предусмотренные Уголовным кодексом наказания за организацию незаконной миграции.

Ранее в Латвии задержали 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через выкопанный подземный туннель из Беларуси.