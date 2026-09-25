ЄС виділяє Естонії 19 млн євро на будівництво військової бази біля кордону з РФ

Будівництво бази Естонських збройних сил у Нарві обійдеться в трохи більше ніж 20 млн євро і буде завершене на шість місяців пізніше, ніж планувалося, – влітку 2028 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Вартість проєкту зросла на 5 млн євро, а затримка була спричинена політичною нестабільністю в уряді цього прикордонного міста на сході країни, що затримало виділення земельної ділянки.

"Попередня ситуація в політиці Нарви та міській адміністрації заважала нам просуватися вперед у будівництві бази. Процес фактично перебував у стані застою. Саме там ми й втратили час", – сказав менеджер з питань північного та північно-східного регіонів Естонського центру оборонних інвестицій Андо Воогма.

База значною мірою фінансується за рахунок коштів ЄС, і спочатку її будівництво планувалося завершити до кінця наступного року. Із загальної вартості близько 19 млн євро має надійти з Фонду згуртованості Європейського Союзу.

Земельні питання наразі завершені, тож контракт на будівництво може бути підписаний вже в жовтні, хоча основні будівельні роботи розпочнуться лише наступного року.

Тимчасова база вміщатиме підрозділ розміром з роту, тоді як постійна база після завершення будівництва матиме приміщення для розміщення до 500 осіб, а також намети ще для 500. Після відкриття на головній базі постійно перебуватиме близько 200 військових.

Раніше в Естонії зазначали, що розміщення військової бази в Нарві дасть жителям міста "чіткий сигнал про присутність естонської держави".

Нагадаємо, країни Балтії просять ЄС виділити 500 млн євро на посилення захисту від дронів.