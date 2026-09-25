Чи можуть антиукраїнські сили увійти в уряд Румунії та що здатне цьому завадити

В головної ультраправої партії Румунії "Союз за об’єднання румунів" (AUR) з’явився шанс увійти до уряду.

У парламенті публічно заявляють про таку можливість. І досі неясно, чи це лише блеф, мета якого – примусити інших депутатів піти на поступки, чи такий сценарій може здійснитися на практиці.

Тим часом свій хід у цій грі зробили правоохоронні органи, затримавши Келіна Джорджеску, крайнього правого популіста з проросійськими сентиментами. І хоча немає твердих підстав стверджувати, що ці дії мали політичне підґрунтя, та політичні наслідки вони точно матимуть.

Про політичні процеси у Румунії та їхній можливий розвиток читайте в статті заступника виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергія Герасимчука Кримінал на користь коаліції. Як Румунія намагається створити уряд та чи будуть там українофоби. Далі – стислий її виклад.

Увага до Келіна Джорджеску і відчуття образи з боку тих, хто збирався за нього проголосувати у фіналі виборів (а таких у Румунії було чимало), стали каталізатором росту рейтингів ультраправої партії AUR. Ця крайня права політична сила "підхопила знамена" Джорджеску, і навіть претендувала на більшість у румунському парламенті.

З точки зору відносин Румунії з ЄС та Україною такий сценарій став би катастрофою.

Русофіли, єврофоби та українофоби з AUR в уряді Румунії однозначно обернулися б зміною ставлення Бухареста до підтримки України, загостренням у відносинах з Брюсселем та глибоким розколом у румунському суспільстві. Варто додати, що лідеру AUR Джордже Сіміону заборонений в’їзд до Молдови та України, і на те є маса причин.

Тоді вдалося уникнути найгіршого сценарію.

Проте створена парламентська коаліція відразу містила у собі структурні слабкості і саме зараз ці вади проявилися.

У квітні 2026 року соціал-демократи (PSD) вирішили відмовитись від підтримки коаліційного уряду на чолі з Іліє Боложаном від партнерів по коаліції – націонал-лібералів (PNL).

Уряд вживав непопулярних заходів, а соціал-демократи відмовились поділяти цей репутаційний тягар.

А у травні парламент відправив уряд у відставку, висловивши недовіру.

І зробив це спільними голосами соціал-демократів та ультраправої AUR!

Та якщо повалити уряд Боложана вони змогли, то сформувати новий – ні.

Урядова криза затягувалася, місяць за місяцем з неї не було видно виходу. І єдиною силою, яка вигравала від цього, була AUR Джордже Сіміона.

Ультраправа опозиція знову отримала аргументи, щоби стверджувати, що мейнстримні партії не здатні керувати країною (мовляв, "бачите, вони знову чубляться, час їх прибрати з влади!").

17 вересня президент Нікушор Дан спробував ще один шлях виходу з кризи та запропонував нового кандидата у прем’єри – Зігфріда Мурешана.

Проте голосів для його призначення недостатньо.

На тлі кризи лідер соціал-демократів Сорін Гріндяну не виключив, що нового прем’єра можуть визначити соціал-демократи у співпраці з AUR! Тобто ситуативний союз, який вже проявив себе під час повалення уряду, отримав шанс перетворитися у формальну коаліцію.

Проте, схоже, Гріндяну навмисно підвищує ставки, аби не допустити перевиборів до парламенту, заливши радикалів у ролі міноритарного гравця. Перевибори можуть ще більше посилити позиції ультраправих у парламенті.

Потенційною перешкодою на шляху до формування коаліції AUR з соціал-демократами стала фігура Келіна Джорджеску, проти якого 21 вересня правоохоронці відкрили новий публічний етап кримінальної справи. Через репутаційні ризики представника потенційних партнерів в соціал-демократів з’явився стимул повернутися до переговорів з націонал-лібералами.

Якщо криза затягнеться – це може дорого коштувати Румунії, а Україна ризикує втратити надійного союзника.

Докладніше – в матеріалі Сергія Герасимчука Кримінал на користь коаліції. Як Румунія намагається створити уряд та чи будуть там українофоби.