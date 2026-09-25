Німецький Бундестаг ухвалив нову знижку на пальне: бюджет недоотримає 2,5 млрд євро

Німецький Бундестаг у п’ятницю схвалив зниження податків на бензин і дизельне пальне – законопроєкт підтримали депутати від фракцій ХДС/ХСС та СДПН.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Уряд Німеччини розраховує, що нова знижка на пальне запрацює вже з 1 жовтня. Для цього закон ще має схвалити Бундесрат.

Згідно з ухваленим законом, енергетичний податок на бензин і дизель зменшать на 14,04 цента за літр. Для дизеля це максимально можливе зниження в межах правил ЄС. Такий самий розмір знижки встановили і для бензину.

Оскільки на суму зменшеного енергетичного податку також не нараховуватиметься ПДВ, загальне зниження податкового навантаження становитиме 16,7 цента за літр. Знижка діятиме до кінця грудня.

Уряд Німеччини очікує, що через зниження податків бюджет недоотримає 2,485 млрд євро. Цього разу половину втрат нестимуть федеральні землі. Під час попередньої знижки на пальне у травні та червні витрати повністю покривав федеральний бюджет.

Експерти критикують новий захід, як і попередню знижку. Серед аргументів – висока вартість програми та її недостатня адресність: допомогу отримають також люди, які її не потребують.

Під час дебатів представники урядових фракцій називали знижку швидким способом допомогти водіям і підприємствам.

Водночас голова фракції "Зелених" Катаріна Дрьоге різко розкритикувала закон, назвавши його "безглуздим рішенням". Вона заявила, що програма коштуватиме бюджету близько 2,5 млрд євро – на стільки ж, за її словами, було скорочено бюджет на сімейні виплати.

У четвер, 24 вересня, депутати Сейму Латвії внесли поправки до закону про обмеження зростання цін на нафтопродукти, які передбачають подальше зниження ставки акцизного податку на дизельне паливо, а також зниження акцизу на бензин.

Нагадаємо, у вівторок 22 вересня уряд Франції оголосив низку заходів для допомоги населенню на тлі того, що ціни на пальне в Європі останніми днями досягли рекордних рівнів.

20 вересня прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс анонсував новий набір заходів щодо енергетики та палива на тлі зростання цін на енергоносії.