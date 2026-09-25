В Совете Европы обратили внимание на гуманитарный кризис в оккупированных Олешках

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти отреагировал на ситуацию в оккупированном населенном пункте Олешки Херсонской области, который охватил масштабный гуманитарный кризис.

Заявление О’Флаэрти приводит пресс-служба Совета Европы, сообщает "Европейская правда".

Комиссар заявил, что обеспокоен стремительным обострением гуманитарного кризиса в Олешках.

Он указал, что гражданское население, в частности дети, оказалось в ловушке, не имея достаточного количества продовольствия, лекарств, медицинской помощи, водоснабжения и электроснабжения.

"В соответствии с международным гуманитарным правом Россия, как оккупирующее государство, обязана обеспечить население продовольствием и медикаментами, а также содействовать доставке гуманитарной помощи", – отметил О’Флаэрти.

Он призвал к немедленному прекращению огня в этом районе, обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарных организаций и безопасной эвакуации гражданского населения.

"Сложные условия и страдания людей, оказавшихся на линии фронта и на оккупированных территориях, требуют внимания и действий со стороны международного сообщества", – резюмировал комиссар СЕ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в конце марта заявил, что оккупированный россиянами город Олешки "не живет, а выживает".

34-я отдельная бригада морской пехоты опубликовала видео с кадрами оккупированного города Олешки, который "россияне превратили в город-призрак".

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