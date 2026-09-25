В ЄС "ретельно вивчають" запит від країн Балтії на 500 млн євро на захист від дронів

Європейська комісія "ретельно розглядає" запит країн Балтії щодо виділення 500 мільйонів євро на посилення захисту від дронів, про який раніше повідомили ЗМІ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у відповіді Єврокомісії на запит LRT.

В ЄК зазначили, що розуміють проблеми безпеки, з якими стикаються Естонія, Латвія та Литва, і ставляться до них "дуже серйозно".

"Ми розуміємо побоювання наших держав-членів і ставимося до них дуже серйозно", – йдеться у відповіді Європейської комісії, в якій підтверджується, що лист отримано і наразі ретельно вивчається.

Лист із проханням про виділення коштів підписали міністр оборони Естонії Мартін Херем, міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс та міністр оборони Литви Робертас Каунас. Цей документ є секретним, проте Каунас оприлюднив деякі подробиці пропозиції країн Балтії.

ЗМІ раніше написали, що країни Балтії просять ЄС виділити 500 млн євро на посилення захисту від дронів.

Тим часом стало відомо, що ЄС виділяє Естонії 19 млн євро на будівництво військової бази біля кордону з РФ.