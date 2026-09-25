Могут ли антиукраинские силы войти в правительство Румынии и что может этому помешать

У главной ультраправой партии Румынии "Союз за объединение румын" (AUR) появился шанс войти в правительство.

В парламенте публично заявляют о такой возможности. Пока неясно, является ли это лишь блефом, цель которого – заставить других депутатов пойти на уступки, или такой сценарий может реализоваться на практике.

Тем временем свой ход в этой игре сделали правоохранительные органы, задержав Келина Джорджеску, крайне правого популиста с пророссийскими настроениями. И хотя нет твердых оснований утверждать, что эти действия имели политическую подоплеку, политические последствия они точно будут иметь.

О политических процессах в Румынии и их возможном развитии читайте в статье заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука Криминал в пользу коалиции. Как Румыния пытается сформировать правительство и будут ли там украинофобы. Далее – краткое изложение статьи.

Внимание к Келину Джорджеску и чувство обиды со стороны тех, кто собирался проголосовать за него в финале выборов (а таких в Румынии было немало), стали катализатором роста рейтингов ультраправой партии AUR. Эта крайне правая политическая сила "подхватила знамена" Джорджеску и даже претендовала на большинство в румынском парламенте.

С точки зрения отношений Румынии с ЕС и Украиной такой сценарий стал бы катастрофой.

Русофилы, еврофобы и украинофобы из AUR в правительстве Румынии однозначно привели бы к изменению отношения Бухареста к поддержке Украины, обострению отношений с Брюсселем и глубокому расколу в румынском обществе. Стоит добавить, что лидеру AUR Джордже Симиону запрещен въезд в Молдову и Украину, и на то есть масса причин.

Тогда удалось избежать худшего сценария.

Однако созданная парламентская коалиция изначально содержала в себе структурные слабости, и именно сейчас эти недостатки проявились.

В апреле 2026 года социал-демократы (PSD) решили отказаться от поддержки коалиционного правительства во главе с Илие Боложаном со стороны партнеров по коалиции – национал-либералов (PNL).

Правительство принимало непопулярные меры, а социал-демократы отказались разделять эту репутационную ношу.

А в мае парламент отправил правительство в отставку, выразив ему недоверие.

И сделал это совместными голосами социал-демократов и ультраправой партии AUR!

Но если свергнуть правительство Боложана они смогли, то сформировать новое – нет.

Правительственный кризис затягивался, месяц за месяцем из него не было видно выхода.

Ультраправая оппозиция вновь получила аргументы, чтобы утверждать, что мейнстримные партии неспособны управлять страной (мол, "видите, они снова ссорятся, пора их убрать от власти!").

17 сентября президент Никушор Дан попробовал ещё один путь выхода из кризиса и предложил кандидата на пост премьера – Зигфрида Мурешана.

Однако голосов для его назначения не хватило.

На фоне кризиса лидер социал-демократов Сорин Гриндяну не исключил, что нового премьера могут определить социал-демократы в сотрудничестве с AUR! То есть ситуативный союз, который уже проявил себя во время свержения правительства, получил шанс превратиться в формальную коалицию.

Однако, похоже, Гриндяну намеренно повышает ставки, чтобы не допустить перевыборов в парламент, оставив радикалов в роли меньшинства. Перевыборы могут ещё больше укрепить позиции ультраправых в парламенте.

Потенциальным препятствием на пути к формированию коалиции AUR с социал-демократами стала фигура Келина Джорджеску, в отношении которого 21 сентября правоохранительные органы открыли новый публичный этап уголовного дела. Из-за репутационных рисков, связанных с представителем потенциальных партнеров, у социал-демократов появился стимул вернуться к переговорам с национал-либералами.

Если кризис затянется – это может дорого обойтись Румынии, а Украина рискует потерять надежного союзника.

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука Криминал в пользу коалиции. Как Румыния пытается сформировать правительство и будут ли там украинофобы.