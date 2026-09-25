Міланський аеропорт назвали на честь Берлусконі

Міжнародний аеропорт "Мілан-Мальпенса" в Італії у п’ятницю отримав ім’я колишнього прем’єр-міністра та медіамагната Сільвіо Берлусконі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Ansa.

Офіційна церемонія найменування відбулася за участю, серед інших, голови Сенату Іньяціо Ла Русси, міністра закордонних справ Антоніо Таяні, міністра інфраструктури Маттео Сальвіні та голови регіону Ломбардія Аттіліо Фонтани.

"Усвідомлення того, що аеропорт "Мілан-Мальпенса" імені Сільвіо Берлусконі щодня прийматиме тисячі мандрівників з усього світу, наповнює мене гордістю та емоціями", – заявила агентству старша донька експрем’єра Марина Берлусконі, голова сімейного холдингу Fininvest та видавничої групи Mondadori.

За її словами, Берлусконі "все життя дивився вперед і у далечінь", а аеропорт є своєрідним мостом між Італією та іншими країнами.

Рішення про перейменування ухвалили у 2024 році за підтримки правоцентристського уряду, зокрема партії Forza Italia ("Вперед, Італіє"), яку заснував Берлусконі. Це сталося через рік після його смерті у віці 86 років.

Водночас перейменування викликало суперечки. Офіційне набуття нової назви відклали через юридичні оскарження з боку адміністрації Мілана, яку очолює лівоцентристський мер Беппе Сала.

Берлусконі помер у міланській лікарні Сан-Рафаеле у віці 86 років 12 червня 2023 року.

Берлусконі очолював три італійські уряди з 1994 по 2011 рік. Політик відомий дружбою з правителем РФ Владіміром Путіним і відзначився неоднозначними заявами щодо України.

Зокрема, у жовтні 2022 року він заявляв, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і натомість пропонуватимуть лише допомогу у відновленні.