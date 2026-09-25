Венеційська комісія підтримала продовження участі міжнародних експертів у відборі членів ВККС

Венеційська комісія та Генеральний директорат з прав людини та верховенства права Ради Європи представили свій висновок щодо законопроєкту "Про внесення змін до Закону "Про судоустрій та статус суддів" та деяких інших законів щодо процедур відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідний документ.

10 липня 2026 року Тарас Качка, який на той час обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати терміновий висновок щодо цих законодавчих ініціатив.

Комісія привітала заплановане оновлення майже всього складу ВККС, яке має відбутися у 2027 році, під керівництвом другого складу конкурсної комісії, до якого входять члени, висунуті на міжнародному рівні, на обмежений термін до відновлення звичайної національної процедури.

Зазначається, що деякі положення законопроєкту також реалізують попередні рекомендації Комісії або заслуговують на схвалення, зокрема збереження правила голосування щодо доброчесності та правила про автоматичне призначення членів конкурсної комісії, шестимісячний строк для оголошення результатів відбору членів Вищої ради правосуддя, строк для скликання з’їздів і конференцій, а також розширення каналів подання документів.

У висновку наголошується, що міжнародна участь у процесі відбору не порушує суверенітету України.

Водночас Венеційська комісія не підтримує вимогу про українське громадянство для одного з міжнародних кандидатів, а рекомендує залишити це на розсуд організацій, які їх номінують.

Також у звіті критикується передача міжнародної квоти українським органам у тому разі, якщо міжнародні організації не подадуть кандидатів у визначені терміни. Натомість пропонується продовжити строк для міжнародних організацій або передбачити участь нейтрального та етичного суб'єкта, який "збереже міжнародний характер квоти".

Комісія також рекомендує Україні передбачити в законі вимоги до кандидатів та несумісність членів Відбіркової комісії, правила щодо конфлікту інтересів, самовідводу та заміни, а також вичерпні підстави та процедуру дострокового припинення їхніх повноважень.

Також у висновку закликають до прозорого та інклюзивного діалогу для доопрацювань законопроєкту з усіма зацікавленими сторонами – судовою владою, представниками юридичних професій, науковими колами та громадянським суспільством.

Як повідомляла "Європейська правда", розширення залучення міжнародних експертів до конкурсної комісії для Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) було у переліку 10 пріоритетних реформ у сфері антикорупції та верховенства права для вступу до ЄС, так званому "плану Качки-Кос".

Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський призначив 11 суддів Вищого антикорупційного суду та 5 суддів Апеляційної палати цього суду, що є кроком, необхідним для отримання від 250 до 300 млн євро від ЄС за програмою Ukraine Facility.

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