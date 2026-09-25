Минагрополитики проверяет информацию о запрете Польши на хранение транзитного зерна из Украины

Министерство агрополитики Украины сообщило, что проверяет информацию о возможном ограничении польской таможней использования таможенных складов и силосов для временного хранения украинского зерна, следующего транзитом через Польшу на экспорт в третьи страны.

Об этом в министерстве сообщили в пятницу, 25 сентября, пишет "Европейская правда".

Министерство агрополитики изучает ситуацию и выясняет, действительно ли существуют системные ограничения и на каких именно объектах.

Накануне Украинская зерновая ассоциация призвала Минагрополитики проверить информацию о якобы введенном польской таможней устном запрете на использование таможенных складов и силосов для временного хранения транзитного украинского зерна.

По данным участников рынка, об этом ограничении им сообщили 8 сентября польский железнодорожный терминал и транспортные компании, однако никакого официального письменного решения по этому поводу не предоставили.

Украинская зерновая ассоциация подчеркивает, что временное хранение зерна является необходимой частью железнодорожного транзита через Польшу. Украинское зерно, поступающее в вагонах широкой колеи, необходимо перегружать в вагоны европейской колеи. Осуществлять такую перегрузку непрерывно невозможно из-за неравномерного поступления вагонов, доступности подвижного состава, локомотивов и перегрузочных мощностей.

Именно поэтому таможенные склады и силосы фактически выполняют функцию логистического буфера, который позволяет синхронизировать прибытие зерна из Украины, его перегрузку и дальнейшую отправку конечным покупателям в странах ЕС и на других рынках.

В министерстве отметили, что в соответствии с польским распоряжением от 15 сентября 2023 года в отношении отдельных украинских аграрных товаров действует запрет на ввоз в Польшу, при этом их транзит через территорию страны разрешен. Именно поэтому вопрос использования таможенных складов для временного хранения транзитного груза требует четкого урегулирования.

На днях верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала РФ прекратить атаки на украинское зерно в Черном море для возобновления зернового экспорта и предотвращения мирового продовольственного кризиса.

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