Греція висловила протест Туреччині через створення морських парків

Греція висловила демарш Туреччині через створення нею національних морських парків в Середземному та Егейському морях, які, за твердженням Афін, поширюються на райони поза межами турецької юрисдикції та в межах грецького континентального шельфу.

Про це повідомила газета Kathimerini, передає "Європейська правда".

Демарш Греції було оприлюднено у відповідь як на публічні заяви Туреччини щодо "особливих рамок просторового планування", так і на президентські укази Реджепа Таїпа Ердогана від 15 серпня, якими було оголошено про створення двох морських парків.

Як зазначається, Афіни відкидають претензії Анкари щодо цього питання як "довільні та позбавлені правових підстав". Грецькі дипломатичні джерела додали, що суверенітет в Егейському морі "чітко й остаточно визначений відповідними текстами міжнародних договорів".

Джерела також зазначили, що Греція вважає оголошення національних морських парків Туреччиною недійсним тією мірою, в якій вони охоплюють райони, що знаходяться поза межами турецької юрисдикції та в межах грецького континентального шельфу.

Афіни також дали зрозуміти Анкарі, що мають намір і надалі порушувати це питання перед своїми європейськими та міжнародними партнерами.

Цей демарш став відповіддю на укази, підписані турецьким президентом 15 серпня, які передбачають створення Морського національного парку Фетхіє-Каш у східному Середземномор'ї та Північно-Егейського морського національного парку.

Парк Фетхіє-Каш займає площу 21 706 квадратних кілометрів у прибережних водах провінцій Мугла та Анталія і простягається до вод навколо грецького острова Кастеллорізо.

Північно-Егейський парк охоплює понад 1 742 квадратних кілометрів у водах біля турецьких провінцій Чанаккале та Текірдаг і простягається до вод між грецькими островами Самофракія та Лемнос.

Греція та Туреччина не досягли згоди щодо меж своїх континентальних шельфів та виключних економічних зон на значній частині Егейського моря та Східного Середземномор’я, незважаючи на декларацію про нормалізацію відносин від грудня 2023 року.

У березні цього року Туреччина знову порушила питання про демілітаризацію островів у східній частині Егейського моря в заяві, яка розглядається як реакція на оголошення Афін про розгортання ракет Patriot на острові Карпатос на тлі триваючого конфлікту на Близькому Сході.

У травні повідомлялося, що турецькі винищувачі після перерви відновили порушення повітряного простору Греції, зокрема над Егейським морем.