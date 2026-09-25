Турция выступает против строительства подводного кабеля между Грецией и Кипром

Турция предупредила, что планируемый подводный электрокабель, который соединит Грецию и Кипр с последующим расширением до Израиля, не может проходить через участки восточной части Средиземного моря.

Об этом сообщает Turkish Minute со ссылкой на турецкое Минобороны, пишет "Европейская правда".

Министерство обороны заявило, что такие мероприятия, как прокладка кабелей или трубопроводов и проведение научных исследований на участках, которые Турция считает своим континентальным шельфом, должны заранее согласовываться с Анкарой.

Это предупреждение касается Great Sea Interconnector – многомиллиардного проекта, призванного соединить электросети Греции и Кипра с последующим расширением до Израиля.

Европейская комиссия описывает этот проект как одну из крупнейших в мире подводных линий электропередачи и отмечает, что он призван положить конец изоляции Кипра от европейской электросети, укрепить энергетическую безопасность и обеспечить более широкий обмен энергией из возобновляемых источников между странами.

Участок Греция-Кипр, который будет пролегать между Критом и Кипром, будет иметь длину 898 километров, а на его строительство ЕС выделил 658 млн евро. Кипр также выделил 100 млн евро из своего плана восстановления на реализацию этого масштабного проекта.

Турция утверждает, что запланированный маршрут проходит через территории в Средиземном море, которые она считает частью своего континентального шельфа.

Греция и Кипр отвергают толкование Анкары морской юрисдикции в регионе и утверждают, что греческие острова, согласно международному праву, образуют собственный континентальный шельф и исключительные экономические зоны. Эти споры неоднократно усиливали напряженность между Анкарой и Афинами, которые являются членами НАТО.

В июле 2024 года напряженность возросла, когда исследовательское судно под итальянским флагом проводило работы на морском дне для соединения Греции и Кипра вблизи греческих островов Касос и Карпатос. Анкара направила в этот район несколько военных кораблей, в то время как там также присутствовали греческие военно-морские суда.

Месяц спустя турецкий флот осуществлял наблюдение за очередным этапом исследовательских работ вблизи Касоса, хотя никаких инцидентов не произошло.

В сентябре Греция выступила с демаршем в адрес Турции в связи с созданием ею национальных морских парков в Средиземном и Эгейском морях, которые, по утверждению Афин, распространяются на районы за пределами турецкой юрисдикции и в пределах греческого континентального шельфа.

Греция и Турция не достигли согласия относительно границ своих континентальных шельфов и исключительных экономических зон на значительной части Эгейского моря и Восточного Средиземноморья, несмотря на декларацию о нормализации отношений от декабря 2023 года.