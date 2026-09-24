Менше половини поляків підтримують президента Навроцького

Вперше за кілька місяців рейтинг президента Польщі Кароля Навроцького опустився нижче позначки 50%.

Про це повідомляє Onet з посиланням на опитування групи IBRiS, пише "Європейська правда".

Каролю Навроцькому наразі довіряють 47,1% опитаних. Це на 3,1 відсоткового пункту менше, ніж у попередньому опитуванні, проведеному в серпні. Президент і надалі залишається лідером рейтингу, але його дуже помітна перевага за кілька місяців майже повністю зникла.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський посідає в опитуванні друге місце з результатом 46,2%. Рівень довіри до міністра зріс на 2,6 процентного пункту.

Серед десяти політиків із найвищим рівнем довіри Кароль Навроцький у вересні є єдиним, чий результат помітно знижується порівняно з попереднім опитуванням. Решта або набирають, або зберігають приблизно той самий рівень.

Третє місце в рейтингу залишає за собою міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Йому довіряють 42,8% опитаних. А от рівень довіри до прем’єр-міністра Дональда Туска становить 40,7% і він зріс найбільше, порівняно з попередніми місяцями.

Другий за величиною приріст, згідно з опитуванням, – в ультраправого політика Гжегожа Брауна. Втім, його рейтинг складає лише 22,3%.

Нагадаємо, на початку липня опитування у Польщі засвідчило зростання популярності президента Кароля Навроцького у червні – місяці, на який припала суперечка з Україною та позбавлення президента Володимира Зеленського ордена Білого орла. Далі його підтримка почала дещо знижуватися.

Своєю чергою Навроцький, згідно з опитуванням у серпні 2026 року, опинився на другому місці після президента США Дональда Трампа у рейтингу західних лідерів, до яких українці ставляться найбільш негативно.