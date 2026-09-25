Навроцкий призвал начать дискуссию в Польше о доступе к огнестрельному оружию

Президент Польши Кароль Навроцкий призвал к публичному обсуждению вопроса о расширении доступа граждан к огнестрельному оружию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN 24.

Президент Польши посетил официальное открытие спортивного тира в Мазовецком воеводстве. На этом мероприятии он отметил, что "мы живем в культуре, назовем ее трансатлантической, где существуют разные подходы к оружию".

"С одной стороны, в Соединённых Штатах право на оружие закреплено в конституции, с другой стороны, Европейский Союз придерживается гораздо более ограничительного подхода к владению оружием, но даже в рамках Европейского Союза Польша остаётся в самом конце списка, когда речь идёт о доступе к оружию", – подчеркнул он.

Лишь около одного процента граждан Польши имеют доступ к оружию и знают, как им пользоваться, сказал Навроцкий.

"К счастью, я отношусь к этому одному проценту; я прошел всю официальную процедуру получения доступа к огнестрельному оружию", – заявил он.

Президент Польши добавил, что в Чехии или Австрии этот процент выше – около 3–5 %, а в Финляндии или Швейцарии даже 30 % людей умеют обращаться с оружием.

"Поэтому я убежден, что нам следует начать публичную дискуссию об ответственном доступе к оружию в Республике Польша. Сегодняшнее торжественное открытие стрельбища в Богутах-Пянках, надеюсь, даст толчок серьезной дискуссии на благо республики и нашей безопасности", – добавил он.

Напомним, накануне впервые за несколько месяцев рейтинг президента Польши Кароля Навроцкого опустился ниже отметки 50%.

В начале июля опрос в Польше показал рост популярности президента Кароля Навроцкого в июне – месяце, на который пришёл конфликт с Украиной и лишение президента Владимира Зеленского ордена Белого орла. Затем его поддержка начала несколько снижаться.