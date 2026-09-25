Шведская полиция начала расследование жалоб на фальсификации на выборах в Стокгольме

Полиция Стокгольма в пятницу сообщила, что начала предварительное расследование пяти жалоб о фальсификации парламентских выборов на участках в пригородах столицы Швеции – через несколько дней после начала аналогичного расследования в другом районе.

Об этом со ссылкой на полицию сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Полиция Стокгольма сообщила, что начала предварительные расследования после получения пяти жалоб, в том числе одной, касающейся голосования в пригороде столицы Ярва.

Два из этих дел также касались возможного подкупа избирателей, добавил представитель полиции, отказавшись предоставить более подробную информацию или назвать другие районы.

Неизвестно, какое влияние расследование может оказать на результаты выборов в этих районах, если будут выявлены нарушения.

Во вторник прокуратура заявила, что расследует возможные фальсификации в городе Бурленге, расположенном в центральной Швеции; это дело может поставить под сомнение 11 мест в парламенте, если Избирательная комиссия решит назначить повторное голосование.

В заявлении в четверг прокуратура сообщила, что в связи с обвинениями в фальсификациях в Бурленге не было предъявлено никаких обвинений и официально не установлено никаких подозреваемых.

В этом деле расследование сосредоточено на избрании Мохамеда Абдукардира Али, кандидата от Левой партии в парламент, который неожиданно опередил других кандидатов в избирательном бюллетене.

Левая партия заявила во вторник, что Али возьмет отпуск на время расследования этих обвинений.

Подтверждение фальсификаций в Бурленге потенциально может изменить распределение мест в шведском парламенте, где по итогам выборов незначительное большинство – 176 из 349 мест – получила коалиция левоцентристских партий во главе с лидером социал-демократов Магдаленой Андерссон.

Лидеру шведских социал-демократов Магдалене Андерссон было предложено возглавить переговоры о формировании нового правительства.

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