У Словаччині хотіли підпалити завод українського виробника дронів, затримано українця

Спроба підпалу заводу з виробництва дронів у Словаччині стосувалась українського виробника дронів Skyeton, а затримані підозрювані є громадянам України та Латвії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у прокуратурі, пише агентство Reuters.

Прокуратура повідомила в четвер, що підпал, спланований трьома підозрюваними у східній Словаччині, був спрямований проти виробника дронів Skyeton, а відповідальність за нього взяла на себе маловідома група, яка називає себе активістами руху за мир.

Компанія Skyeton, заснована в Україні, виробляє дрони для цивільного та військового використання в Україні та інших країнах.

Німецький прокурор повідомив агентству Reuters, що 26-річний латвієць був затриманий у Гамбурзі і наразі триває процедура екстрадиції.

Словацькі прокурори заявили в середу, що ще двоє підозрюваних – латвієць та українець – були затримані у Словаччині.

Місцеві ЗМІ повідомили, що у четвер суд ухвалив рішення про їхнє утримання під вартою на час розслідування.

Словацька поліція заявила, що підозрювані діяли на замовлення, але не назвала жодної сторони, яку підозрюють у замовленні нападу.

Група, яка називає себе "Глобальні громадяни проти війни 1984", взяла на себе відповідальність у заяві, надісланій агентству Reuters, і вимагала звільнення двох підозрюваних.

Слідчі висунули підозрюваним звинувачення у вчиненні злочину, пов’язаного зі створенням загрози для життя людей.

Доповнено: представник компанії Skyeton зазначив у коментарі "ЄП", що росіяни регулярно намагаються атакувати виробничі потужності підприємства в Україні та його репутацію.

У компанії розглядають замах на виробництво у Словаччині як "чергове свідоцтво того, що українські зброярі їм уже поперек горла, а отже, ми на правильному шляху". Представник висловив вдячність всім службам та поліції, які допомогли запобігти атаці та затримати учасників злочину.

25 серпня словацька поліція заявила, що запобігла запланованому підпалу заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів у східній частині країни, а також затримала трьох іноземців, яких підозрюють у цій спробі.

Джерела в західних розвідках повідомили нещодавно, що Росія розпочала нову хвилю атак на європейські заводи з виробництва зброї, вербуючи для цього членів місцевих бандитських угруповань та перевіряючи реакцію НАТО.