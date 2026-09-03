Глава МВС Баварії пов’язує інцидент із підпалом у Мюнхені з іншими диверсіями у Німеччині

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн заявив, що підпали, скоєні в ніч проти четверга, були спрямовані проти "компаній оборонної та безпекової галузі в Мюнхені" і, ймовірно, мали політичне підґрунтя.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Двох громадян Болгарії затримали після того, як на будівельний майданчик, розташований у безпосередній близькості від офісних будівель оборонних підрядників, було кинуто запалювальні пристрої.

Поліція, яку свідок викликав на місце події незадовго після півночі, загасила одну невелику пожежу, яка не завдала жодної шкоди, а також знешкодила другий запалювальний пристрій за допомогою саперного підрозділу.

Цей інцидент стався на тлі високої напруженості в Німеччині після двох ймовірних диверсій, спрямованих проти енергетичної інфраструктури цього тижня. Він також стався на тлі того, що у вівторок уряд Німеччини офіційно звинуватив Росію у спробі атаки з використанням дрона в аеропорту Лейпцига 4 серпня.

Міністр внутрішніх справ Баварії пов’язав інцидент із підпалом у четвер із більш широкою тенденцією.

"Загалом цей інцидент свідчить про те, що – як це вже траплялося в інших регіонах Німеччини останніми днями – ми зараз стикаємося з підвищеним ризиком атак", – сказав Германн.

"Ми спостерігаємо спроби або фактичні напади, такі як інцидент в аеропорту Лейпцига, напади на електропідстанції, що сталися останніми днями, а тепер, зокрема, напади, спрямовані проти компаній, що працюють у секторах оборони та безпеки", – додав він.

Баварське центральне управління з боротьби з екстремізмом та тероризмом (ZET), яке входить до складу Генеральної прокуратури Мюнхена, взяло на себе розслідування інциденту з підпалом.

Прокуратура заявила, що розслідування зосереджується на тому, чи був це цілеспрямований напад на одну з компаній, розташованих у сусідніх будівлях.

"Ми маємо дуже серйозно ставитися до цих ризиків і бути готовими до того, що щось подібне може статися будь-якого дня, будь-де в Німеччині", – сказав Германн.

Міністр економіки Баварії Губерт Айвангер закликав до посилення заходів захисту.

"Ми маємо усвідомити, що кількість підлих нападів на німецькі компанії та інфраструктуру зростає. На жаль, це не перший випадок, коли мішенню стає технологічна компанія, пов’язана з галузями безпеки та оборони", – зазначив він.

Раніше стало відомо, що на заводі польської компанії WB Electronics, що виробляє безпілотники для польської та української армій, сталася пожежа; перед цим на об’єкті нібито з’явилась невідома особа у балаклаві.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пожежа на заводі з виробництва компонентів для дронів у місті Скаржисько-Каменна була диверсією.

Данські спецслужби попередили, що російські спецслужби вже ведуть підготовку для організації диверсій на об’єктах військово-промислового комплексу країни.

За даними The Telegraph, Росія розпочала нову хвилю атак на європейські заводи з виробництва зброї, вербуючи для цього членів місцевих бандитських угруповань та перевіряючи реакцію НАТО.