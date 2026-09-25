СМИ: в Германии считают, что РФ причастна к поджогу в Мюнхене возле зданий оборонных компаний

Немецкие следователи полагают, что за поджогом в Мюнхене, произошедшим в начале сентября возле зданий оборонных компаний, стоит российская военная разведка.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет "Европейская правда".

В ночь на 3 сентября в Мюнхене из движущегося автомобиля на строительную площадку бросили два зажигательных устройства. Площадка расположена непосредственно рядом со штаб-квартирами технологической и оборонной компаний Rohde&Schwarz и Helsing. Компания Helsing производит беспилотники и поставляет их украинским военным.

Пожар, возникший после поджога, быстро потушили, а второе зажигательное устройство обезвредили.

По подозрению в причастности к атаке задержали мужчину и женщину – оба граждане Болгарии. По информации FAZ из кругов безопасности, они могли входить в группу российской военной разведки, действовавшую из Словакии.

Следователи считают, что за инцидентами в Лейпциге с дронами, произошедшими в августе, и в Мюнхене стоит один и тот же организатор – военная разведка России.

По данным FAZ, последние российские диверсионные атаки осуществляют группы, сформированные из специалистов различных подразделений российской военной разведки. За планирование и проведение атаки с помощью дронов на аэропорт Лейпцига якобы отвечал кадровый офицер Денис Смолянинов. По данным исследовательской платформы Dossier Center, он отвечает за проведение диверсионных операций.

В то же время вторая группа военной разведки РФ, по данным издания, действовала из Словакии. Она должна была совершить диверсии в Словакии и Мюнхене. В Словакии предотвратили поджог на предприятии украинской оборонной компании Skyeton недалеко от Пряшева.

В Мюнхене же нападение состоялось, однако ущерб оказался ограниченным из-за непрофессиональных действий предполагаемых исполнителей.

Немецкие правоохранители считают задержанных граждан Болгарии завербованными помощниками, которых называют агентами низкого уровня.

Глава МВД Баварии связывал инцидент с поджогом в Мюнхене с другими диверсиями в Германии.

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