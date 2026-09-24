Лейбористи лідирують у прогнозі виборів у Британії

Якби загальні вибори у Великій Британії відбулися завтра, найбільше місць у Палаті громад отримала б Лейбористська партія, однак вона не змогла б самостійно сформувати більшість.

Про це свідчить нове масштабне моделювання YouGov, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

За прогнозом, лейбористи здобули б 241 місце, що значно більше, ніж партії прогнозували рік тому, однак менше за нинішні 403 мандати, отримані після виборів 2024 року.

Водночас ультраправа Reform UK Найджела Фараджа, яка торік в аналогічному моделюванні посідала перше місце, цього разу опинилася б на третьому, а консервативна партія Кемі Баденох випередила б її за кількістю місць.

За такого сценарію парламент був би "підвішеним", оскільки жодна партія не отримала б достатньо мандатів для самостійної більшості.

За оцінкою соціологів, лейбористам для формування більшості знадобилася б підтримка щонайменше двох інших політичних сил.

Окремо YouGov звертає увагу на дуже незначну різницю між трьома провідними силами. Це означає, що навіть невеликі зміни у підтримці виборців можуть суттєво вплинути на розподіл мандатів через особливості британської мажоритарної виборчої системи.

Опитування проводилося серед 14 тисяч респондентів із 23 серпня до 18 вересня. YouGov застосував метод, який моделює результати окремо для кожного виборчого округу.

Нещодавно писали, що підтримка британської правопопулістської партії Reform UK впала до найнижчого рівня з часу загальних виборів 2024 року.

Також нещодавні опитування свідчили, що частка британців, які негативно ставляться до лідера Reform UK становить 69%, що стало найвищим показником, який зафіксований у рамках моніторингу YouGov за десятиліття його проведення.