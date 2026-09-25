Премьер-министр Великобритании исключил возможность проведения досрочных выборов

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что не планирует объявлять досрочные выборы в парламент.

Об этом он сказал в интервью BBC, пишет "Европейская правда".

Бернем заявил, что его "не соблазняет" идея объявить досрочные всеобщие выборы и что они не состоятся "в ближайшее время".

"Нет, в ближайшее время выборов не будет. Я сосредоточен на работе премьер-министра и делаю то, что обещал сделать", – ответил он на вопрос журналиста.

Премьер отметил, что видел спекуляции на эту тему в СМИ, добавив, что выборы в парламент состоятся по графику – в 2029 году.

"Ну, да, именно тогда и состоятся следующие выборы. Все эти спекуляции относительно досрочных выборов я могу окончательно развеять", – заявил глава правительства.

Последние опросы свидетельствуют о том, что позиции Лейбористской партии улучшились с тех пор, как в июле Бернем сменил своего предшественника Кира Стармера на Даунинг-стрит, хотя правопопулистская партия Reform UK и консерваторы не сильно отстают от его политической силы.

Досрочные всеобщие выборы могли бы предоставить Бернему собственный мандат и освободить его от обязательств, взятых в предвыборной программе лейбористов на 2024 год.

"Знаете, люди хотят, чтобы я, только что вступивший в должность, приступил к выполнению тех задач, о которых мы говорили в этом интервью, а не ставил на первое место политику, направленную на собственную выгоду, именно это я бы и сделал, если бы объявил выборы, но я не собираюсь этого делать", – прокомментировал эти предположения британский премьер.

Он отметил, что на следующей неделе во время выступления на съезде Лейбористской партии в Ливерпуле более подробно расскажет о своих приоритетах и обозначит "направление, в котором я хочу вести страну в ближайший период".

По словам Бернема, его главным приоритетом на этом посту является помощь людям в борьбе с высокой стоимостью жизни и поддержка бизнеса, а не "погружение страны в процесс, направленный в прошлое".

"Пришло время поставить точку, заставить страну смотреть вперед, объединиться, чтобы люди вновь почувствовали хоть немного надежды в своей жизни. Именно это я и пытаюсь сделать, и надеюсь продвинуться дальше в ближайший период, а не возвращать людей в избирательный цикл", – пояснил он свою позицию.

Недавно сообщалось, что поддержка британской правопопулистской партии Reform UK упала до самого низкого уровня со времени всеобщих выборов 2024 года.

Также недавние опросы показали, что доля британцев, негативно относящихся к лидеру Reform UK Найджелу Фараджу составляет 69%, что стало самым высоким показателем, зафиксированным в рамках мониторинга YouGov за десятилетие его проведения.