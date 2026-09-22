Опитування: підтримка ультраправих у Британії впала до найнижчого рівня з 2024 року

Підтримка британської правопопулістської партії Reform UK впала до найнижчого рівня з часу загальних виборів 2024 року.

Про це свідчить опитування YouGov, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Згідно зі щотижневим моніторингом намірів виборців, проведеним цією соціологічною службою, на першому місці перебуває Лейбористська партія з результатом 23%.

Водночас Reform UK та консерватори йдуть нарівні (21%), відстаючи на два відсоткові пункти.

Це свідчить про те, що підтримка правих популістів слабшає, тоді як консерватори продовжують набирати популярність в опитуваннях.

Опитування YouGov щодо намірів голосування – це щотижневе опитування понад 2 тисяч дорослих у Великій Британії, під час якого людей запитують, за кого б вони проголосували, якби завтра відбулися загальні вибори.

Нещодавні опитування свідчили, що частка британців, які негативно ставляться до лідера Reform UK становить 69%, що стало найвищим показником, який зафіксований у рамках моніторингу YouGov за десятиліття його проведення.

Ці результати з’явилися у складний для Reform UK час, оскільки партія Фараджа, яка раніше здобула переконливу перемогу на місцевих виборах, зараз перебуває під слідством парламентських органів у зв’язку з незадекларованим пожертвуванням у розмірі 5 млн фунтів від криптомільярдера Крістофера Гарборна.

Пізніше двоє помічників Фараджа – Ден Джукс та керівник відділу політики Джеймс Орр – пішли у відставку на час розслідування щодо таємної операції з викриття нелегальних пожертв.

А зараз партія отримала рекордне фінансування у розмірі 72 млн фунтів від двох інвесторів.