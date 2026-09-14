Опитування: рекордна кількість британців негативно ставиться до Фараджа

Рекордна частка британських виборців зараз негативно ставиться до лідера партії правих популістів Reform UK Найджела Фараджа.

Про це свідчать дані дослідницької компанії YouGov, пише Politico, передає "Європейська правда".

Частка британців, які негативно ставляться до Фараджа становить 69%, що стало найвищим показником, який зафіксований у рамках моніторингу YouGov за десятиліття його проведення.

Це зростання на два процентні пункти порівняно з минулим місяцем. Згідно з тим самим опитуванням, лише 24 % виборців висловили позитивне ставлення до лідера Reform UK.

Також зазначається, що частка тих, хто ставиться до Фараджа "дуже негативно" (57%), не має аналогів серед лідерів інших чотирьох основних партій.

Новопризначений прем’єр-міністр від Лейбористської партії Енді Бернем, як і минулого місяця, продовжує користуватися позитивною оцінкою серед 46% британців, хоча частка тих, хто ставиться до нього негативно, за останній місяць зросла на шість пунктів – до 39%.

YouGov опитав 2099 дорослих у Великій Британії 9–10 вересня.

Ці результати з’явилися у складний для Reform UK час, оскільки партія Фараджа, яка раніше здобула переконливу перемогу на місцевих виборах, зараз перебуває під слідством парламентських органів у зв’язку з незадекларованим пожертвуванням у розмірі 5 млн фунтів від криптомільярдера Крістофера Гарборна.

Пізніше двоє помічників Фараджа – Ден Джукс та керівник відділу політики Джеймс Орр – пішли у відставку на час розслідування щодо таємної операції з викриття нелегальних пожертв.

А зараз партія отримала рекордне фінансування у розмірі 72 млн фунтів від двох інвесторів.