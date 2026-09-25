О чем шла речь на переговорах лидеров Китая и США и фигурировала ли там Украина

Трехдневный визит китайского лидера в Соединенные Штаты подошел к концу.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудили торговые споры, искусственный интеллект и конфликт на Ближнем Востоке.

О том, чего удалось достичь на саммите Си и Трампа, как конфликт американского президента с ведущими СМИ повлиял на освещение события, поднимался ли "украинский вопрос" и за что теперь критикуют Трампа в США – в статье журналистки "Европейской правды" Ольги Ковальчук Две панды вместо результата: что дала "историческая" встреча Трампа и Си и шла ли речь об Украине. Далее – краткое изложение.

Государственный визит главы КНР в Соединенные Штаты (а это – самый высокий статус поездки, выше официального визита) является редким событием. За всю историю дипломатических отношений Вашингтона и Пекина таких было пять – и два из них совершил именно нынешний лидер Китая Си Цзиньпин.

Чтобы подчеркнуть важность визита Си, Дональд Трамп лично встречал китайского гостя у трапа самолета.

Ни один президент США за шесть десятилетий лично не встречал гостя в аэропорту – где обычно делегацию встречает посол или, в случае с особо важными гостями, кто-то из высокопоставленных дипломатов.

Не обошлось и без курьезов: встречу Трампа с Си на базе "Эндрюс" не освещали ведущие американские телеканалы. Причина – конфликт хозяина Белого дома с ведущими СМИ.

Американский президент принимал китайского гостя не без козырей в рукаве – всего несколько дней назад Дональд Трамп подписал "закон Грэма", который дает ему полномочия вводить "штрафные пошлины" против крупнейших покупателей российской нефти и газа. В частности – Китаю.

И накануне визита Си Трамп заявлял, что обсудит закон с лидером Китая. Но действительно ли он разговаривал с китайским коллегой о вероятности введения против его страны новых пошлин – неизвестно.

В то же время ещё до начала основной части визита – переговоров в Белом доме – министр финансов США Скотт Бессент объявил, что страны договорились продлить так называемое торговое перемирие до 10 января.

Помимо вопроса о пошлинах и экспорте китайских минералов важной темой переговоров стал искусственный интеллект. И США, и Китай претендуют на глобальное лидерство в этой сфере, поэтому ожидать каких-либо соглашений было бесполезно.

Трамп выступает против любых новых ограничений или регуляторных мер в этой сфере. В то же время лидер КНР считает, что обе страны должны "обеспечить, чтобы развитие искусственного интеллекта всегда находилось под контролем человека".

И все же самым чувствительным вопросом в китайско-американских переговорах остается Тайвань.

Как и ожидалось, Си заявил Трампу, что Китай надеется на правильную позицию Вашингтона "в отношении противодействия независимости Тайваня" и на осторожность в этом вопросе.

Трамп публично не комментировал эту часть переговоров, и не зря – любое отступление от традиционной политики в отношении Тайваня непременно вызовет сопротивление в Конгрессе, что крайне нежелательно накануне промежуточных выборов.

Лидеры на встрече не обошли стороной и вопрос войны на Ближнем Востоке. Си Цзиньпин заявил, что будет поддерживать возвращение сторон к 14-пунктному меморандуму о взаимопонимании, подписанному в июне, и выразил надежду, что две страны вскоре возобновят переговоры.

В китайском МИД также кратко сообщили, что стороны всё-таки обсуждали и войну РФ против Украины.

Преимущество помпезности над содержанием – такими словами ведущие демократы в Сенате США раскритиковали саммит в Вашингтоне, указав на отсутствие реальных результатов от визита такого масштаба.

Нашлись критики саммита Си-Трамп и в Республиканской партии.

Сенатор-республиканец Том Тиллис упрекнул президента в том, что тот отступил от своих предвыборных обещаний о жесткой линии в отношении Китая.

Результатом визита Си стал подарок американскому зоопарку в Атланте в виде двух медведей – Пин Пина и Фучуаня, что в переводе с китайского означает "мир, мир" и "двойное благословение". Согласно китайской традиции "панда-дипломатии", этот жест можно трактовать как некоторое потепление в отношениях двух государств.

Подробнее – в материале Ольги Ковальчук Две панды вместо результата: что дала "историческая" встреча Трампа и Си и шла ли речь об Украине.