ЗМІ: Британський Букінгемський палац припинить приймати іноземних лідерів

У найближчі три роки розташований у Лондоні Букінгемський палац припинить проводити прийоми іноземних лідерів через ремонт.

Про це йдеться у публікації The Times, повідомляє "Європейська правда".

Останнім іноземним лідером, якого приймуть у Букінгемському палаці, стане емір Катару. Він має намір відвідати Лондон у грудні.

PA

Надалі усі офіційні заходи за участю іноземних лідерів проходитимуть у Віндзорському палаці до 2027 року.

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Реконструкція палацу вже триває, очікується, що вона завершиться у 2027 році.

Ремонт обійдеться в 369 млн фунтів стерлінгів ($462 млн). Під час робіт частину найрозкішніших залів буде закрито.

Через ремонт король Чарльз III був змушений перенести свій кабінет, а також їдальню, де він щодня п’є свій післяобідній чай.

Як зазначено, король Чарльз з дружиною Каміллою продовжать проводити невеликі прийоми в Букінгемському палаці в Картинній галереї та інших державних залах упродовж наступного року, але ці зали також закриють 2025 року.

Після цього всі королівські прийоми перемістяться до Сент-Джеймського палацу або Віндзорського замку, поки Букінгемський палац повністю не відкриється 2027 року.

Нагадаємо, влітку повідомляли, що вечеря найвищого рівня під час візиту до Парижа короля Британії Чарльза III стала одним з найбільших пунктів витрат Єлисейського палацу за 2023 рік.

Також нещодавно суд у Великій Британії присудив півтора року ув’язнення 23-річному екоактивісту Луїсу Маккеччі, який вкинув червоний барвник у фонтан перед Букінгемським палацом, аби привернути увагу до полювання на тварин.