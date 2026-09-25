В Париже приостановили план реконструкции небоскреба, прозванного "самым уродливым"

Реконструкцию башни Монпарнас в Париже, которую давно критикуют за ее внешний вид, приостановили из-за разногласий между совладельцами здания относительно планов и стоимости проекта.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Башня Монпарнас, открытая в 1973 году, является самым высоким небоскребом в центральной части Парижа. В то же время её часто называют самым уродливым зданием французской столицы. Посетители смотровой площадки башни часто шутят, что город с неё выглядит лучше всего, потому что самого здания не видно.

Планы масштабной реконструкции башни разрабатывались более десяти лет. Архитекторы планировали полностью обновить её фасад, заменив его на стеклянный, добавить озеленение, садовую террасу на 16-м этаже и теплицу на крыше. Также в 59-этажном здании планировали обустроить отель на трех этажах и новые офисные и рекреационные помещения.

Проект реконструкции башни Монпарнас изображение: RPBW

Впрочем, стоимость проекта вместе с масштабными работами по удалению асбеста выросла более чем вдвое – до 800 млн евро.

На этой неделе частные совладельцы здания, среди которых французские инвестиционные фонды и страховые компании, провели голосование по вопросу начала первого этапа реконструкции. Он предусматривал удаление асбеста, демонтаж части внутренних конструкций и части фасада. Более трёх четвертей совладельцев проголосовали против проекта после споров относительно его планов и стоимости.

Это было последнее голосование, которое позволяло начать работы до истечения срока действия разрешения на реконструкцию в конце ноября.

Сейчас существует риск, что башня, которую уже закрыли для реконструкции, останется пустой. Летом спасатели вмешались после того, как осколки стекла из здания упали на улицу. Никто не пострадал.

В мэрии Парижа заявили, что хотят найти "альтернативное решение", чтобы территория не осталась без изменений. В то же время представители оппозиционных левых сил в городском совете предлагают вообще снести небоскреб и обустроить на его месте парк, который, по их мнению, помог бы охлаждать город во время летних волн жары.

Напомним, в августе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально получил ключи от своей новой официальной резиденции в Берлине, где он будет работать, пока дворец Бельвю будет находиться на многолетней реконструкции.

Также сообщалось, что Букингемский дворец прекратил проводить приемы иностранных лидеров из-за ремонта до 2027 года.