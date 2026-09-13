У Кремлі назвали "неможливою" зустріч Путіна із Зеленським у Маямі

Очільник Кремля Владімір Путін відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у Сполучених Штатах.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков агентству AFP у Нью-Делі, передає France24, пише "Європейська правда".

Раніше український президент заявив, що готовий приїхати на саміт G20 у Маямі та зустрітися Путіним, якщо той також візьме участь у зустрічі.

Однак речник Кремля одразу відкинув таку можливість, назвавши її "неможливою".

Пєсков наголосив, що російський правитель готовий зустрітися з Зеленським виключно в російській столиці – Москві.

У Пєскова уточнили, чи розглядає Кремль альтернативне місце для зустрічі із Зеленським.

"Є готовність зустрітися з ним у Москві", – відповів він.

Раніше Пєсков заявив, що Росія не виключає можливості відновлення тристоронніх переговорів щодо російсько-української війни.

11 вересня спецпосланник американського президента Джаред Кушнер назвав поїздки до Москви та Києва, які він та його колега Стів Віткофф здійснили минулого тижня, "дуже успішними".

Більше про те, про що домовлялися представники США у Києві, читайте у статті: Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.