Зеленський прокоментував можливість зустрічі з Трампом і Путіним на G20

Президент Володимир Зеленський вважає, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.

Про це Зеленський сказав під час брифінгу у Нью-Йорку, передає Суспільне, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що Київ підтримає такий формат зустрічі, якщо щодо нього буде відповідна домовленість.

Він зазначив, що Україна та США вже обговорювали, чи може G20 стати майданчиком для такого формату та чи готова Україна до зустрічі.

"Я вважаю, що це одна із найкращих можливостей, яка запропонована американською стороною, президентом Трампом щодо G20. Я вважаю, що це потенційна можливість, коли може бути тристороння зустріч з реальним результатом", – заявив Зеленський.

Український президент пояснив, що можливості для результативних переговорів, на його думку, створює сам формат G20, оскільки на саміті, крім європейських партнерів України, будуть представлені Китай, Індія, держави Близького Сходу та інші країни, частина з яких продовжує підтримувати економічні відносини з Росією.

"Це така, на мій погляд, можлива атмосфера, де може бути результат. Безумовно, Україна буде підтримувати, якщо буде такий формат і буде відповідна домовленість", – додав він.

Зазначимо, напередодні державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що правитель РФ Владімір Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року.

За даними Bloomberg, Путін, ймовірно, пропустить саміт G20 США за участю президента Дональда Трампа.

Нещодавно стало відомо, що Владімір Путін відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у Сполучених Штатах.

Сам Трамп заявляв, що не знає, чи Путін погодиться на тристоронню зустріч із Зеленським у Маямі.