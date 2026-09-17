Туск попередив про "набагато небезпечніші" провокації проти Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що його країна зіштовхнеться з провокаціями, які "набагато небезпечніші" за ті, з якими зіштовхувалася досі.

Про це він сказав у промові, присвяченій 87-й річниці радянського вторгнення до Польщі 1939 року, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Туск зазначив, що попри те, що наразі "ніщо не вказує на вторгнення" в країну – Польща "має пройти дуже серйозне випробування".

"Ми, безсумнівно, станемо мішенню провокацій та інцидентів, набагато небезпечніших за ті, з якими ми зіштовхувалися досі. Тож ми маємо пройти це випробування – усі ми, як політики, так і нація в цілому", – сказав він.

Також Туск стверджує, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, що підтримують Україну.

Раніше він розповів, що вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив, що за 4 км від польсько-українського кордону, найімовірніше, впав або був збитий дрон.

Разом з тим, польські військові були готові збити російський дрон у разі порушення ним кордону.