СМИ: сенаторы призвали Трампа отменить приглашение Путина на саммит G20
Двухпартийная группа из 14 сенаторов призвала американского президента Дональда Трампа отозвать приглашение, направленное главе Кремля Владимиру Путину на саммит G20, который состоится в Майами уже в декабре.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на письмо сенаторов, передает "Европейская правда".
В своём письме сенаторы заявили, что Путин "несёт полную ответственность за развязывание Россией полномасштабной агрессивной войны против Украины".
"Разрешение на его участие в саммите G20 в Соединенных Штатах вызывает серьезные опасения относительно легитимизации и нормализации правительства, которое ежедневно продолжает наносить удары по украинским гражданским объектам", – подчеркнули они.
Также сенаторы подчеркнули, что Путин, министр финансов Антон Силуанов и другие члены российской делегации находятся под санкциями США за участие в действиях, которые считаются угрозой национальной безопасности.
Кроме того, они отметили, что у Путина может быть мало стимулов согласиться на перемирие с Украиной, если его не изолировать от остального международного сообщества.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.
Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что глава РФ Владимир Путин посетит саммит лидеров G20, который состоится в Майами в декабре этого года.
Недавно стало известно, что Путин отклонил предложение Зеленского провести переговоры о завершении войны в рамках саммита G20 в Соединенных Штатах.