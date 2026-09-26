В Латвии на учениях НАТО по стрельбе получили ранения итальянские военные

Во время учений НАТО с боевой стрельбой на полигоне в Адаже (Латвия) четверо военнослужащих итальянской армии получили ранения в результате инцидента с применением пулемета.

Об этом пишет Sky Tg24 со ссылкой на данные собеседников и Министерства обороны, передает "Европейская правда".

Как сообщается, военные из 11-го полка участвовали в миссии НАТО "Передовые сухопутные силы". Транспортное средство, в котором они находились, было поражено очередью из пулемета, установленного на другой итальянской боевой машине.

По данным собеседников, из бронированной машины Dardo случайно прозвучала очередь в направлении другой машины того же типа, которая двигалась впереди. В ней был открыт люк, вероятно из-за того, что военнослужащие как раз выходили из машины.

В результате инцидента пострадали четверо военных. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, однако его состояние остается стабильным.

Еще трое военнослужащих чувствуют себя хорошо и уже связались со своими семьями. По информации итальянской стороны, жизни ни одного из пострадавших в настоящее время ничего не угрожает.

Раненых эвакуировали в медицинское учреждение в Риге, где они получают необходимую медицинскую помощь и проходят обследование.

Министерство обороны Италии заявило, что после инцидента немедленно начались необходимые расследования для установления причин и полной реконструкции обстоятельств происшествия.

Родственников военнослужащих уже проинформировали об их состоянии.

Министр обороны Италии Гвидо Кросетто получает регулярные доклады от начальника Генерального штаба генерала Лучано Портолано и командующего Оперативным командованием межвидовых сил (COVI) генерал-лейтенанта Джованни Марии Ианнуччи о состоянии раненых и ходе расследования.

В Минобороны заявили о солидарности с ранеными военнослужащими и их семьями и пожелали им скорейшего выздоровления.

Осенью прошлого года в Литве бельгийский военнослужащий получил тяжелое ранение во время учений по боевой стрельбе из минометов на полигоне в Пабраде.

Также сообщалось, что в результате инцидента в Шотландии получили ранения трое военнослужащих Бельгии, которые находились там на учениях.