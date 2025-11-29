Під час військових навчань у Литві солдат з Бельгії отримав важке поранення

У Литві бельгійський військовослужбовець отримав важке поранення під час навчань з бойової стрільби з мінометів на полігоні в Пабраді.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву армії Литви, інформує "Європейська правда".

Солдата оперативно доставили до медичного закладу Вільнюса після надання першої допомоги на місці.

За даними литовської армії, він перебуває у важкому стані, отримав численні поранення, і за його життя борються медики.

Бельгійські військові поінформували родичів потерпілого.

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене висловила підтримку рідним пораненого військовослужбовця, своєму бельгійському колезі Барту де Веверу та всьому бельгійському народу.

Міністр оборони Робертас Каунас також висловив співчуття рідним і близьким потерпілого, а також всьому бельгійському народу. За його словами, трагедія глибоко вразила і Литву.

Нагадаємо, у жовтні під час навчальних маневрів на полігоні у Німеччині загинув військовослужбовець з Нідерландів.

Повідомляли також, що під час масштабних військових навчань у німецькому місті Ердінг поліцейський випадково вистрілив у солдата Бундесверу через те, що мешканці повідомили про озброєного чоловіка, не знаючи, що це частина навчань.