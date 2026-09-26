СМИ: администрация Трампа не планирует ограничивать экспорт дизельного топлива

Белый дом, по всей видимости, заверил, что администрация президента США Дональда Трампа не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из Соединённых Штатов.

Об этом сенатор-республиканец Тед Круз сообщил руководителям американской нефтеперерабатывающей отрасли во время телефонного разговора в пятницу, 25 сентября, пишет Bloomberg со ссылкой на данные собеседников, передает "Европейская правда".

По словам собеседников, Круз отметил, что получил заверения от Белого дома, но не непосредственно от президента, что администрация не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из Соединенных Штатов.

В то же время, как отмечается, он не предоставил более конкретных деталей относительно того, кто именно отверг идею запрета на экспорт.

23 сентября стало известно, что Трамп задумался над ограничением экспорта дизельного топлива на фоне рекордных цен в стране, производители предупреждают, что это вызовет хаос на топливных рынках.

Представители ЕС предупредили, что план США о возможном запрете на экспорт дизельного топлива на 90 дней может оказать значительное влияние на европейские рынки и негативно отразится на обеих сторонах.