Президент Сеути просить ЄС допомогти подолати міграційну кризу в місті

Мер-президент іспанського автономного міста Сеута, що у Північній Африці, Хуан Хесус Вівас звернувся до Європейського Союзу із проханням допомогти налагодити нормальне життя в місті, а також вжити рішучих заходів проти Марокко.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на зустрічі з єврокомісарами у Брюсселі, повідомляє Euronews.

Глава Сеути звинуватив Марокко у "політиці тиску" на місто та закликав ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо Рабату й виділити кошти на охорону кордону.

У вівторок у Брюсселі Вівас зустрівся з трьома комісарами ЄС та кількома законодавцями, закликавши їх допомогти повернути нелегальних мігрантів та відновити нормальне життя в місті, де залишаються тисячі громадян третіх країн, включаючи неповнолітніх без супроводу.

Мер Сеути відмежувався від уряду Іспанії, звинувативши прем’єр-міністра Педро Санчеса у нездатності відреагувати на міграційну кризу, яка охопила місто наприкінці липня.

"ЄС має сказати Марокко, що будь-яка плідна та взаємовигідна співпраця починається з поваги до наших кордонів", – сказав Вівас на пресконференції в Європейському парламенті.

Уряд Іспанії не звинувачує Марокко у провокуванні вторгнення мігрантів до Сеути.

"Уряд має пояснити, чому він відмовляється вважати Марокко відповідальним за вторгнення, чи то прямо, чи через бездіяльність", – сказав мер Сеути, коментуючи витік у ЗМІ секретного поліцейського звіту, який нібито свідчить про те, що влада Марокко відіграла певну роль у кризі.

У своїх переговорах з єврокомісарами Вівас попросив фінансової підтримки для будівництва прикордонної інфраструктури та подолання гуманітарної кризи, що спалахнула після масового напливу мігрантів. Ще одне прохання стосується постійної присутності в Сеуті Агентства ЄС з питань притулку (EUAA) та Frontex, агентства, відповідального за зовнішні кордони блоку.

Єврокомісія поки не взяла на себе жодних конкретних зобов'язань. Речник Комісії у вівторок заявив, що цього тижня Брюссель має намір направити технічну місію до Сеути для "оцінки ситуації".

7 вересня Національний суд Іспанії розпочав офіційне розслідування щодо масового прибуття мігрантів до Сеути наприкінці липня.

Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Росія та Ізраїль причетні до хвилі дезінформації, яка призвела до масового напливу мігрантів до іспанської Сеути наприкінці липня.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.