В Мадриде – масштабный протест из-за миграционного кризиса в Сеуте

В субботу тысячи людей принимают участие во втором "Марше за достоинство" в испанской столице Мадриде.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

Протестующие призывают к проведению всеобщих выборов и выражают поддержку Сеуте на фоне миграционного кризиса, продолжающегося в этом автономном городе.

Демонстрация, организованная организацией "Sociedad Civil Española" при поддержке Народной партии (PP) и партии Vox, началась вскоре после 10:00 утра с площади Сибелес и двинулась к Триумфальной арке в Монклоа.

Среди участников был лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль, который настаивал на том, что мигранты, прибывшие в Сеуту, должны быть возвращены в свои страны происхождения, и резко раскритиковал действия правительства по урегулированию кризиса, начавшегося в конце июля.

Vox Madrid

"Сеута, как и прежде, подвергается вторжению, потому что Санчес по-прежнему остается слугой Марокко; вторжение мигрантов поощряется", – заявил он, имея в виду премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Во время отдельного "Марша за достоинство", состоявшегося перед массовым вторжением мигрантов в конце июля, десятки тысяч человек собрались, чтобы потребовать отставки Санчеса и проведения внеочередных выборов.

По данным правительственной делегации, в этой демонстрации приняли участие около 40 тысяч человек, тогда как организаторы оценивают эту цифру в 120 тысяч.

2 сентября, в день официального празднования Сеуты, тысячи людей также вышли на улицы городов по всей Испании в рамках демонстрации, организованной Испанской федерацией муниципалитетов и провинций.

Спустя почти два месяца после массового наплыва мигрантов ситуация в Сеуте остается нерешенной.

Около 8 300 мигрантов размещены в специально организованных для этого пунктах в городе, при этом, по оценкам, более четырех тысяч человек, как и прежде, живут на улицах.

Марокко обвиняет Испанию в препятствовании возвращению мигрантов, остающихся в Сеуте.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес недавно встретился со своим марокканским коллегой Нассером Буритой в Нью-Йорке для обсуждения этого вопроса.

В ходе переговоров Бурита упомянул о "препятствиях" и "противоречиях", которые, по его мнению, частично раздуваются испанским политическим классом и мешают урегулированию ситуации.

Напомним, мэр-президент испанского автономного города Сеута, расположенного в Северной Африке, обвинил Марокко в "политике давления" на город и призвал ЕС занять более жесткую позицию в отношении Рабата и выделить средства на охрану границы.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.