В Румынии обнаружили фрагмент дрона на побережье
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Новости — Суббота, 26 сентября 2026, 15:28 —
Новости — Суббота, 26 сентября 2026, 15:28 —
В субботу утром на пляже в городке Аджиджа был найден фрагмент дрона.
Об этом сообщает Digi24, передает "Европейская правда".
Как отмечается, об этой находке сообщили в соответствующие органы для проведения расследования. Эксперты установят его происхождение.
В течение последних месяцев на румынском побережье на берег вынесло ряд фрагментов дронов.
В большинстве случаев они не представляли опасности, но в конце августа на пляж в городе Олимп попал такой фрагмент, содержавший взрывной заряд. Тогда пляж был эвакуирован, а фрагмент безопасно взорван на берегу моря.
Сообщалось, что в ночь на 26 сентября Румыния подняла истребители из-за воздушной цели вблизи границы страны.
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