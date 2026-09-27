Глава МИД Германии проинформировал Сибигу о ходе встречи с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с немецким коллегой Йоханном Вадефулем после того, как тот встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Об этом министр написал в X, передает "Европейская правда".

Сибига сообщил, что Вадефуль проинформировал его о результатах своей беседы с Лавровым, которая состоялась в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Украинский министр выразил благодарность за донесение позиции Киева до российской стороны.

"Я благодарен министру Вадефулю за то, что он донес до российской стороны наши твердые совместные позиции: настойчивый призыв к Москве прекратить войну, подтверждение непоколебимой поддержки Украины и предостережение относительно дальнейших враждебных действий против Европы", – отметил Сибига.

Он добавил, что вместе с главой МИД Германии обсудил следующие совместные шаги по продвижению мирных усилий и достижению перемирия.

"Мы также обсудили пути усиления давления на Россию и укрепления устойчивости Украины в преддверии зимы. Я поблагодарил Германию за ее ведущую роль в поддержке Украины", – сообщил глава МИД Украины.

Встреча глав МИД Германии и РФ в Нью-Йорке стала первой с 2022 года. С тех пор представители правительств Германии и России, хотя и участвовали в различных международных встречах, однако прямых переговоров на уровне министров иностранных дел не проводилось.

По данным СМИ, глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым призвал "отказаться от опасного курса эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО".

Сообщалось, что 23 сентября государственный секретарь США Марко Рубио встретился с Лавровым в Нью-Йорке.

По итогам встречи в МИД РФ сообщили, что Лавров пожаловался Рубио на украинские удары по объектам в России.