У Словаччині викрили план підпалу заводу безпілотників: є затримані

Словацька поліція заявила, що запобігла запланованому підпалу заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів у східній частині країни, а також затримала трьох іноземців, яких підозрюють у цій спробі.

Про це з посиланням на дані поліції пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, двох підозрюваних затримали в Словаччині, а одного – у Німеччині. За даними правоохоронців, майно не постраждало, а також ніхто не отримав травм.

"Поліція вилучила значну кількість запалювальної суміші, інструменти, мобільні телефони, фотоапарат та написаний від руки план", – повідомили правоохоронці.

За даними поліції, на момент запланованого нападу на об’єкті перебувало близько 70 осіб. Слідчі поліції висунули підозрюваним звинувачення у навмисному створенні загрози для життя та здоров’я людей.

Вони не назвали завод, який став ціллю нападу, ані його точне місцезнаходження, також не було названо особу, яка, як підозрюється, замовила напад.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено безпілотник, начинений вибухівкою, поблизу українського вантажного літака "Антонов", що використовувався для перевезення військових матеріалі. Слідчі також підозрюють, що тієї ночі другий безпілотник міг зіткнутися з вантажним літаком DHL невдовзі після тимчасового закриття аеропорту.

А 25 серпня стало відомо, що правоохоронці виявили ще один безпілотник з вибухівкою, який, імовірно, був задіяний в інциденті в аеропорту "Лейпциг/Галле".

Німецька влада підозрює можливу причетність Росії до інциденту, проте походження дронів досі не встановлено.

У німецькій урядовій коаліції обговорюють варіанти заходів у відповідь щодо Росії після інциденту з дронами в аеропорту Лейпцига, серед них – закриття державного російського культурного центру у Берліні, відомого як "Русский дом".