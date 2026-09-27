Во Франции избирают более половины членов Сената

В воскресенье в половине департаментов Франции проходят выборы в Сенат, в ходе которых будут избраны 178 из 348 сенаторов в верхнюю палату парламента.

Об этом сообщает BFMTV, передает "Европейская правда".

Избирательные участки открылись в 8:30 утра по парижскому времени. Выборы в Сенат являются непрямыми: сенаторов избирает не народ в ходе общенационального голосования, а Коллегия избирателей, состоящая из более чем 93 000 человек, преимущественно муниципальных советников.

На воскресных выборах будут избраны 178 из 348 сенаторов на следующие шесть лет.

Голосование проходит в 58 департаментах материковой Франции, а также в двух департаментах Корсики, Гвианы и на четырёх заморских территориях. Также состоится переизбрание шести представителей французов, проживающих за рубежом.

В верхней палате в настоящее время доминируют консерваторы, причём "Республиканцы" являются крупнейшей фракцией, занимающей 131 место. Партия президента Эмманюэля Макрона "Возрождение" (Renaissance) имеет 19 мест.

На выборах не ожидается существенных сдвигов в расстановке сил, но считается вероятным изменение соотношения сил внутри правого большинства, при этом "Республиканцы" могут потерять несколько мест.

Это голосование важно для ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен, которое может получить достаточно мест, чтобы впервые сформировать парламентскую фракцию в Сенате. Для этого нужно десять мест, а у ультраправой партии пока есть только три.

Выборы в Сенат во Франции являются последними перед президентскими выборами весной 2027 года.

Как известно, перед президентскими выборами 2027 года во Франции неформальный лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен лидирует в опросах со значительным отрывом от конкурентов.

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