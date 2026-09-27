Фицо предупредил о риске досрочных выборов в январе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что из-за внутренних разногласий между членами его коалиции досрочные парламентские выборы могут состояться уже в январе.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Фицо уже несколько месяцев пытается урегулировать внутренние разногласия в ультраправой, пророссийской Словацкой национальной партии (SNS). Лидер партии Андрей Данко требует отставки министра охраны окружающей среды Томаша Тарабы, которого изначально выдвинула именно его партия.

Однако переформирование правительства повлечет за собой изменения в составе депутатов. Тараба намекнул, что после своего ухода из правительства может создать новую фракцию вместе с другими депутатами, что лишит правительство Фицо большинства в парламенте, насчитывающем 150 депутатов.

"Если господин Данко и господин Тараба не опомнятся, в январе могут состояться досрочные выборы", – заявил Фицо во время теледебатов в воскресенье, обращаясь к членам своей коалиции.

Ни одна из партий коалиции пока открыто не призывала к досрочным выборам. Предупреждение Фицо направлено на то, чтобы заставить его партнеров урегулировать споры, не ставя под угрозу парламентское большинство.

Фицо, который четыре раза занимал пост премьер-министра, отметил, что нынешняя коалиция является самым сложным правительством, которым ему когда-либо приходилось руководить. "Если вы хотите её развалить, то разваливайте. В отличие от других, я готов до января", – сказал он.

Очередные парламентские выборы в Словакии запланированы на сентябрь 2027 года.

В пятницу Фицо заявил, что его правительство может потерять своё незначительное большинство в парламенте.

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